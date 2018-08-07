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Resmen vahşet! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bakın...

7 Ağustos 2018 Salı, 20:03:34 Güncelleme: 20:19:14
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Resmen vahşet! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bakın...

Daha fazla et ve süt üretimi sağlayıp daha çok para kazanabilmek adına; ineklere doğrudan yem vermek yerine GDO'lu yemleri ineklerin midelerine açtıkları delikten yerleştiriyorlar. Kısa sürede ve zorla daha çok beslenen inekler daha çabuk kilo alıyor ve daha çok "ürün" yani süt veriyor... Kanüllü İnekler adı verilen delik açılmış ineklerin verdiği sütlerin helalliği konusunda da sıkı bir tartışma devam ediyor... İşte bir kaç litre daha fazla süt alabilmek için ineklerin karnında pencere açma vicdansızlığından bazı kareler....

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Resmen vahşet! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bakın...

Kapitalizm bir kaç litre daha fazla süt alabilmek için ineklerin karnında bir pencere açıp onları zorla doğrudan besleyerek daha fazla süt almanın yolunu da buldu....

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Resmen vahşet! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bakın...

Kanüllü İnekler adı verilen delik açılmış ineklerin midesi düzenli olarak çıplak gözle incelenerek yediğini sindirip sindirmediği belirleniyor...

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Resmen vahşet! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bakın...

Çiftçiler ineklerinin ne yediğini bu midesine açılan pencere sayesinde görüp test yapabiliyor. Midesinde delik açılan ineklerin gaz çıkarma oranlarının çok azaldığı ve bunun da süt verimini arttırdığı iddia ediliyor...

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Resmen vahşet! Birkaç litre fazla süt için ineklere yaptıklarına bakın...

İneğin karnına açılan 20 santimlik deliklere özel bir tıpa takılıyor. Bu operasyon yaklaşık bir saat sürüyor. İnekler geviş getirirken çiftçiler bu tıpayı açıp elini midesinin içerisine sokabiliyor...

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