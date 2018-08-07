Yol Durumu

Araç sahiplerine önemli uyarı! Camınız bu hale geldiğinde hemen...

7 Ağustos 2018 Salı, 19:19:02 Güncelleme: 19:19:16
  • 1
  • 47
Araç sahiplerine önemli uyarı! Camınız bu hale geldiğinde hemen...

Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu?

  • 2
  • 47
Araç sahiplerine önemli uyarı! Camınız bu hale geldiğinde hemen...

Evet kurtuluş yolu var! Öncelikle bir tıraş köpüğü ve beze ihtiyacınız olacak.

  • 3
  • 47
Araç sahiplerine önemli uyarı! Camınız bu hale geldiğinde hemen...

Önce aracın buğulanan camını iyice temizlemeniz gerekiyor; ardından camın nemini aldıktan sonra da tıraş köpüğünü cama sıkın; bez ile birlikte de iyiye etrafa yayın.

  • 4
  • 47
Araç sahiplerine önemli uyarı! Camınız bu hale geldiğinde hemen...

Son olarak temiz bezle köpüğü temizledikten sonra buğulanma sorununu çözdüğünüzü göreceksiniz!

Durun, daha bitmedi!

  • 5
  • 47
Araç sahiplerine önemli uyarı! Camınız bu hale geldiğinde hemen...

Her iPhone modelinde, arka kamera lensinin yanında küçük bir delik var. Çok önemli bir amaca hizmet eden bu ufak ayrıntının ne işe yaradığını daha önce düşündünüz mü?

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Yılın en çok satan telefon markaları ve satış oranları
Yılın en çok satan telefon markaları ve satış oranları