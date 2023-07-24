Resmen kökünü kazıyor! Köylerde yıllardır kullanılıyormuş! 5 dakikada yaz böceklerinden kurtulun! Rahat rahat uyumak isteyenler...

Tek yapmanız gereken ilk önce yine diğer yöntemde olduğu gibi hamam böceklerinin çıktığı yerleri saptamak. Sonrasında ise ya limon kabuğunu ya da defne yaprağını bu noktalara bırakabilirsiniz. Kısa zamanda kokuyu alan hamam böcekleri bir daha o noktalara uğramayacağından haşere sorununuz da ortadan kalkacak. Evinizde süregelen bir haşere sorunu varsa bu yöntemi sürekli olarak kullanabilirsiniz.