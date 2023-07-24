Resmen kökünü kazıyor! Köylerde yıllardır kullanılıyormuş! 5 dakikada yaz böceklerinden kurtulun! Rahat rahat uyumak isteyenler...
Zihin, farklı zeka türleri ile çeşitli yetenekleri içerir ve kişilerin farklı alanlarda üstün olabileceği anlamına gelir. Howard Gardner tarafından geliştirilen çoklu zeka teorisi, geleneksel IQ testlerinin sadece akademik zekayı ölçmekle sınırlı olduğunu ifade eder. Bu teoriye göre, insanların farklı zeka alanları vardır ve bu alanlarda farklı düzeylerde yetenekli olabilirler.
Yaz aylarında sıcak hava ve güneşin tadını çıkarırken, birçok kişi açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmak için dışarıda zaman geçirir. Ancak, bu mevsimde karşılaşılan böcek türleri can sıkıcı durumlar arasında yer alıyor. Özellikle çiftçiler, bahçe sahipleri ve doğa severler, yaz böceklerinin neden olduğu zararları önlemek için etkili yöntemler ararlar. Bu haberde, sadece 5 dakikada yaz böceklerini kökünden kazıyacak yeni bir yöntemi sizlerle paylaşıyoruz! İşte böceklerden kurtulmanın en kolay yolu...
HAMAM BÖCEKLERİNE KESİN ÇÖZÜM KARBONAT VE SOĞAN
Bir adet soğanı rendeleyip 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Hamam böceklerinin çıktığı noktaları tespit ederek bu noktalara sürün. Kısa süre içerisinde tüm hamam böceklerinin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Tüm haşerelerin yok olduğundan emin olduktan sonra ise tüm evi baştan sona temizlemeye özen gösterin.
Tek yapmanız gereken ilk önce yine diğer yöntemde olduğu gibi hamam böceklerinin çıktığı yerleri saptamak. Sonrasında ise ya limon kabuğunu ya da defne yaprağını bu noktalara bırakabilirsiniz. Kısa zamanda kokuyu alan hamam böcekleri bir daha o noktalara uğramayacağından haşere sorununuz da ortadan kalkacak. Evinizde süregelen bir haşere sorunu varsa bu yöntemi sürekli olarak kullanabilirsiniz.