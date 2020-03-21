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Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)

En güzel anlamlı Miraç Kandili mesajları sözleri 2020 yılında en çok araştırılan konulardan birisi. Resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize güzel bir mesaj gönderip onları mutlu edebilirsiniz. SMS, WhatsApp veya sosyal medyadan gönderebileceğiniz Miraç Kandili mesajlarını sözlerini sizler için derledik. En güzel, anlamlı, duygusal ve dualı Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize ve dostlarınıza hem kendinizi hatırlatabilir hem de onların bu mübarek gününü kutlayabilirsiniz. İşte, 2020 Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri… İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi.

21.03.2020 11:53 - Son Güncelleme: 21.03.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





