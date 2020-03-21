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Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
En güzel anlamlı Miraç Kandili mesajları sözleri 2020 yılında en çok araştırılan konulardan birisi. Resimli Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize güzel bir mesaj gönderip onları mutlu edebilirsiniz. SMS, WhatsApp veya sosyal medyadan gönderebileceğiniz Miraç Kandili mesajlarını sözlerini sizler için derledik. En güzel, anlamlı, duygusal ve dualı Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize ve dostlarınıza hem kendinizi hatırlatabilir hem de onların bu mübarek gününü kutlayabilirsiniz. İşte, 2020 Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri… İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi.
21.03.2020 11:53
- Son Güncelleme: 21.03.2020 11:57
Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
Miraç Kandili mesajları sözleri yoğun şekilde sorgulanıyor. 2020 resimli Miraç Kandili mesajları sevdiklerine kutlama mesajı göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Mübarek Miraç Kandili'nde vatandaşlar sosyal medya veya SMS ya da WhatsApp üzerinden kandil mesajı gönderiyor. Sizler için derlediğimiz yazılı Miraç Kandili sözleri ve resimli Miraç Kandili mesajları ile, sevdiklerinize ve dostlarınıza kendini hatırlatabilir, onların bu anlamlı gününü kutlayabilirsiniz. Kandillerde mesaj gönderme geleneği devam ederken, işte en güzel anlamlı Miraç Kandili mesajları sözleri…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
-Tüm Müslüman eleminin mübarek "Miraç Kandili'ni" kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.
-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.
Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
Resimli Miraç Kandili mesajları sözleri… 2020 en güzel anlamlı Miraç Kandili kutlama mesajları! (SMS, WhatsApp)
-Tüm Müslüman eleminin mübarek "Miraç Kandili'ni" kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.
-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.