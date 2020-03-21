Sultan Abdülhamid'in salgın öngörüsü corona virüs ile yeniden canlandı! 2.Abdülhamid'den Pasteur'e...

Türkiye'nin Koronavirüs ve Kovid 19 hastalığı ile mücadelede pek çok ülkeden daha hızlı hareket ederek aldığı önlemler bütün dünyaya örnek oluyor. Ancak ülkemizin salgın hastalıklar konusundaki bu refleksi yeni değil. Bir hayvan tarafından ısırılmanın ölümle sonuçlandığı 1800'lerde, kuduz mikrobunun aşısını bulan Louis Pasteur'e Sultan II. Abdülhamid 10 bin Frank hastane parası ve Osmanlı'nın önemli onur belgelerinden Mecidiye Nişanı göndermişti.