Resimli cuma mesajları: En güzel cuma mesajları burada! 16 Kasım 2018 Cuma kutlama mesajları
Resimli cuma mesajları 2018! Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak isteyen milyonlarca Müslüman, "resimli cuma mesajları" araması yapıyor. Hem ayetli, hem de resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz İşte en güzel ve anlamlı resimli 2018 cuma mesajları...
Cuma mesajları, Cuma günleri birbirlerine mesaj atmak isteyen ve özellikle birbirinden uzak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma günleri birbirlerine "Hayırlı Cumalar" diyerek iyilik dilekleri sunan Müslümanlar, göremedikleri yakınlarına ve dostlarına da SMS yoluyla veya internet üzerinden mesaj göndererek Cuma gününü tebrik etmektedir. Bizde sizler için en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte paylaşılabilecek ayetli ve resimli cuma mesajları...
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı nurlu cumalar.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.
Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan ALLAH'ın Nûru üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım, nerede kin varsa, oraya sevgi götürme gücünü ver bize. Allah'ım, nerede darılma varsa, oraya barış götürme gücünü ver bize. Allah'ım, nerede inkar varsa, oraya iman götürme gücünü ver bize. Allah'ım, nerede umutsuzluk varsa, oraya umut götürme gücünü ver bize. Allah'ım, nerede karanlık varsa, oraya aydınlık götürme gücünü ver bize. Hayırlı nurlu, bereketli cumalar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) cumanız mübarek olsun
Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah'ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.