Fotoğraflarda ürküten detaylar

Sıradan bir fotoğraf, ufak bir detayla bambaşka bir boyuta geçebiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Tamamen olağan koşullarda çekilmiş bu fotoğraflar daha sonra ortaya çıkanlar ile gören herkesi ürküttü.

16 Kasım 2018 Cuma, 11:01:41 Güncelleme: 11:25:45
Fotoğraflarda ürküten detaylar

Hayaletler, gaipten gelen sesler, insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. Yıllardır varlıkları tartışılan hayaletlerin, fotoğraflarında yer aldığını söyleyen insanlar bu kareleri internette paylaştı.

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.

Fotoğraflarda ürküten detaylar

4 misafirdi değil mi? Fakat fotoğrafta yıllar sonra fark edilen başka bir ayak daha var.

Fotoğraflarda ürküten detaylar

Bir de gözlerine bakın.

Fotoğraflarda ürküten detaylar

Ekstra el
Tatlı bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor. Fotoğraf hakkında konuşan kişi ise "Ben fotoğraftaki telli çocuğum ve dürüstçe söyleyebilirim ki o benim elim değil. Ailemin evi kesinlikle hayaletli." açıklamasını yaptı.

Fotoğraflarda ürküten detaylar

Asansördeki kadın
Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler... O da kim?

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