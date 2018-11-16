Fotoğraflarda ürküten detaylar
Sıradan bir fotoğraf, ufak bir detayla bambaşka bir boyuta geçebiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Tamamen olağan koşullarda çekilmiş bu fotoğraflar daha sonra ortaya çıkanlar ile gören herkesi ürküttü.
16 Kasım 2018 Cuma, 11:01:41 Güncelleme: 11:25:45
Ekstra el
Tatlı bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor. Fotoğraf hakkında konuşan kişi ise "Ben fotoğraftaki telli çocuğum ve dürüstçe söyleyebilirim ki o benim elim değil. Ailemin evi kesinlikle hayaletli." açıklamasını yaptı.
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