Fotoğraflarda ürküten detaylar

Ekstra el

Tatlı bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor. Fotoğraf hakkında konuşan kişi ise "Ben fotoğraftaki telli çocuğum ve dürüstçe söyleyebilirim ki o benim elim değil. Ailemin evi kesinlikle hayaletli." açıklamasını yaptı.

