Necmettin Erbakan kimdir, aslen nereli? Türkiye siyasetine damga vuran Erbakan vefatının yıl dönümünde unutulmadı
Hiç kuşkusuz Türkiye'nin siyaset arenasına damga vuran isimlerden biri 'Necmettin Erbakan' Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin 'Hocası' merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. 27 Şubat 2011'de hayata gözlerini yuman Erbakan siyasi hayatı boyunca, dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba ortaya koydu. Ölüm yıl dönümünde unutulmayan Necmettin Erbakan'ın hayatı merak ediliyor. 'Hoca', 'Profesör', 'Dava adamı', 'Savunan adam' ve 'Mücahit' yakıştırmalarıyla tanımlanan merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hayatına dair bilgileri derledik.
FARKLI ŞEHİRLERDE GEÇEN ÇOCUKLUK
Türk siyasetine ideolojisi ve üslubuyla yeni bir heyecan getiren Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Babasının Ağır Ceza Reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri Cumhuriyet İlkokulunda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'da tamamladı.
MÜHENDİSLİĞİ İLE DİKKATLERİ TOPLADI
Motorların daha az yakıt harcaması konusunda kendisinden istenilen raporu hazırlayan Erbakan, doçentlik tezini de "Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunun matematiksel izahı" konusu üzerine hazırladı.
Erbakan çalışmalarıyla Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı Almanya'nın en büyük motor fabrikasına davet edilmesinin ardından burada başmühendis olarak söz konusu tankların motorları üzerinde çalışmalar yaptı.
1943'te birincilikle tamamladığı İstanbul Erkek Lisesinin ardından sınavsız geçiş hakkı olmasına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesine sınavla girdi. Sınav sonucuna göre doğrudan ikinci sınıftan başlatıldı. Erbakan, 1948'de mezun olduğu aynı üniversitenin Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsünde asistan olarak görev üstlendi.
Erbakan'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından birisi 1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesine ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderilmesiyle oldu.
Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezinde biri doktora olmak üzere üç tez hazırlayan Türk mühendis Erbakan, bu tezleriyle Alman ekonomi bakanlığının dikkatini çekti.
AĞIR SANAYİ HAMLESİNİ ATTI
Türkiye'de başlattığı ağır sanayi hamlelerini Almanya'da kaldığı sürede tecrübe eden Erbakan, bunu da Milli Görüş'ün önemli hedeflerinden birisi olarak belirledi.
Erbakan'ın ağır sanayi hamlesi adına attığı adımları ve sonraki çabaları hiç de kolay olmadı.
Erbakan, o yıllarda düzenlenen otomobil kongresinde "Şeftaliden başka bir şey üretemeyiz" görüşünü savunanlara inat, bir araya geldiği arkadaşlarıyla 1956'da Gümüş Motor Fabrikasını kurdu. Avrupa standartlarının da altında, saatte 5,5 litre motorin harcayan Gümüş Motor'u bir avuç fedakar insanla üretti. Bugün Pancar Motor adıyla çalışan fabrika, Mart 1960'ta seri üretime başladı.