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Ramazan'ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb'e açıldı

Ramazan ayının habercisi olan ve günahlardan kurtuluş, af, bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında mevlit okutuldu, programlar düzenlendi. Vatandaşlar ellerini semaya gönüllerine Rabb'e açtı.

17.03.2022 21:10 - Son Güncelleme: 17.03.2022 21:11
Ramazan’ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb’e açıldı

Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili kapsamında yurdun dört bir yanında programlar düzenlendi.

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Ramazan’ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb’e açıldı

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Ramazan’ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb’e açıldı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan’ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb’e açıldı

Programın sonunda cemaat dua etti.

Ramazan’ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb’e açıldı

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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