Ramazan'ın habercisi, af ve mağfiret gecesi! Berat Kandili dualarla idrak edildi: Eller semaya gönüller Rabb'e açıldı
Ramazan ayının habercisi olan ve günahlardan kurtuluş, af, bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında mevlit okutuldu, programlar düzenlendi. Vatandaşlar ellerini semaya gönüllerine Rabb'e açtı.
17.03.2022 21:10 - Son Güncelleme: 17.03.2022 21:11
Günahlardan kurtuluş, af ve bağışlanma anlamına gelen Berat Kandili kapsamında yurdun dört bir yanında programlar düzenlendi.