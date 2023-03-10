Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | 30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...
Kıbrıs tatlısı tarifi son zamanlarda merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala lezzetli ramazan ayı tatlı tarifleri için araştırmalar hızlandı. Hafif şerbetli tatlılar arasında en çok sevilen Kıbrıs tatlısı için orijinal tarifi sizler için derledik. İşte iftar sofralarınızı şenlendirecek Kıbrıs tatlısı tarifi...
10.03.2023 09:16 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:16
Kıbrıs tatlısı tarifi hafif oluşuyla ve tadına doyum olmayan lezzetiyle merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Siz de sofranızın çıtasını yükseltmek ve misafirlerinizi kendinize hayran bırakmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. İşte meşhur Kıbrıs tatlısı tarifi...
KIBRIS TATLISI NERENİN?
Kıbrıs'a özgü hafif ve lezzetli bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı, Rum tatlısı olarak da biliniyor.