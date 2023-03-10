Ramazan özel orijinal meşhur KIBRIS TATLISI TARİFİ | 30 dakikada iftar sofrasını şölene çevirecek! Diğer tatlıları kıskandıran en hafif şerbetli tatlı...

Kıbrıs tatlısı tarifi hafif oluşuyla ve tadına doyum olmayan lezzetiyle merak ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Siz de sofranızın çıtasını yükseltmek ve misafirlerinizi kendinize hayran bırakmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. İşte meşhur Kıbrıs tatlısı tarifi...