Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Onbir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı Müslümanlar için hayırlı bir aydır. Müslümanlık için çok önemli olan Ramazan ayında kutsal kitap Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bu ayın içerisinde yer alır. Ramazan ayında bir ay boyunca niyet edilir ve oruç tutulur.