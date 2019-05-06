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Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Milyonlarca Müslüman, mübarek Ramazan ayına girmiş olmanın heyecanı içerisinde. Peki Ramazan ayını dolu dolu geçirebilmek için hangi dualar okunmalı? Ramazan'da en faziletli ibadetler nelerdir? Teravih namazı nasıl kılınır? Sahurda hangi dualar okunur? İftarda hangi dualar okunur? İşte bu soruların cevapları...

06.05.2019 07:39 - Son Güncelleme: 06.05.2019 07:39
Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Ramazan'da hangi dualar okunmalı? Ramazan'da en faziletli ibadetler nelerdir? Teravih nasıl kılınır? Sahurda hangi dualar okunur? İftarda hangi dualar okunur? İşte bu soruların cevapları...

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Onbir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı Müslümanlar için hayırlı bir aydır. Müslümanlık için çok önemli olan Ramazan ayında kutsal kitap Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bu ayın içerisinde yer alır. Ramazan ayında bir ay boyunca niyet edilir ve oruç tutulur.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

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