Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?
Milyonlarca Müslüman, mübarek Ramazan ayına girmiş olmanın heyecanı içerisinde. Peki Ramazan ayını dolu dolu geçirebilmek için hangi dualar okunmalı? Ramazan'da en faziletli ibadetler nelerdir? Teravih namazı nasıl kılınır? Sahurda hangi dualar okunur? İftarda hangi dualar okunur? İşte bu soruların cevapları...
06.05.2019 07:39
- Son Güncelleme: 06.05.2019 07:39
Onbir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı Müslümanlar için hayırlı bir aydır. Müslümanlık için çok önemli olan Ramazan ayında kutsal kitap Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de bu ayın içerisinde yer alır. Ramazan ayında bir ay boyunca niyet edilir ve oruç tutulur.
DİĞER GALERİLER