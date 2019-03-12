PTT KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
PTT KPSS şartsız personel alımı başvuruları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle PTT KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman sorusu merak ediliyor. Peki, PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları neler? İşte sürece dair detaylar...
PTT personel alımı başvurularıyla ilgili detaylar birçok kişi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. PTT'den yapılan açıklamaya göre 2023 yılına kadar 60 bin personel alımı yapılacak. Bu nedenle iş arayışında olan vatandaşlar PTT KPSS'siz personel alımı başvuruları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte PTT KPSS'siz personel alımı başvuru şartları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Yapıldığında sizlere duyuracağız.
60 BİN AÇIK VAR
PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı.
2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.