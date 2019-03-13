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İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor...

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız...

13.03.2019 04:51 - Son Güncelleme: 13.03.2019 05:01
İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor...

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.

80 sene önce Beyoğlu

İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor...

Taksim Meydanı, 1968

İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor...

Acıbadem Köprüsü (İstanbul, 1970'ler)

İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor...

Taksim, 1930'lar

İstanbul'un eski fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor...

Kadıköy, 1990

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