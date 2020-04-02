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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde yapılan törenle anıldı. Taşçıoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, gözyaşları sel oldu.

02.04.2020 15:19 - Son Güncelleme: 02.04.2020 15:20
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu Çapa Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu


Anma için fakülte önünde toplanan grup sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldi. Anma törenine katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Tükek, "İç hastalıkalrını ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu

Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur.

Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu

BİR ÖMRÜ ÖĞRENCİLERİNE VE HASTALARINA ADADI: PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU
Bütün ömrünü öğrencileriyle hastalarına adayan Prof. Dr. Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu.

Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine yatırıldı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu

Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.

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