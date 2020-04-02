Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na anma töreni! Gözyaşları sel oldu

Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur.



Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" dedi.