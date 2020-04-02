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256 yaşında, 23 evlilik, 200'den fazla çocuk... Dünyanın en uzun yaşayan insanı ortaya çıktı

Bir insan düşünün, tam 256 yaşına kadar yaşasın. Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Çinli Li Ching Yuen isimli adam 256 yaşında bir efsane olarak hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen nasıl bu kadar çok yaşadığı merak ediliyor. O ise sırrının 'köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsü olduğunu söylüyor. 1930 tarihli New York Times makalesinde, Chengdu Üniversitesi profesörü 'Wu Chung-chieh', Li Ching-Yuen'i 1827 yılında 150'nci doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti.

02.04.2020 15:53 - Son Güncelleme: 02.04.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





