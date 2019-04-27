Prenses Diana hakkında şok gerçek! Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası kim?
Ölümünden sonra da dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Diana Spencer. Tarzı, Prens Charles ile olan çalkantılı evliliği, Dodi Fayed ile olan aşkı ve ölümü. Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra da pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de aşkları. Hali hazırda 7 sevgilisi olduğu bilinen Prenses Diana'nın sevgilileri arasında öyle biri var ki, şu an için her şeyi değiştirebilir nitelikte...
27.04.2019 16:17
- Son Güncelleme: 27.04.2019 16:33
1. Barry Mannakee
Evli Barry Mannakee, İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ve Prenses Diana'yı korumakla yükümlü bir polis memuruydu. Prenses Diana ve Barry Mannakee ilişki yaşıyordu. Prenses Diana'nın ses kayıtlarında, 1984 ve 1986 yılları arasında, onun için görev yapan biriyle aşk yaşadığı bilgisi yer alıyordu.
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