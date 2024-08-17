Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti

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İTİRAFLAR DOSYAYA EKLENDİ

Davanın seyrini değiştirebilecek tüm itiraflar dava dosyasına eklendi. Yasa dışı bahis için kurulan sitelerin temel bir isme sahip olduğunu, bu sitelerin kapandığı zaman ise site isminin sonundaki rakam değiştirilerek tekrar açıldığını söyleyen tanık, 2013 yılının Temmuz ayına kadar bu sistemin başında olduğunu ifade etti.