Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti

5 Kasım 2023'ten beri cezaevinde bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kalmışken, şoke eden bir gelişme yaşandı. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi. Tanık E.Ç., Engin Polat'ın 2017 yılında KKTC'ye gelerek yasa dışı bahis ağına dahil olduğunu ve Jasminebet isimli sitenin yetkilerinin Polat'a verildiğini söyledi. Tanık paraların Polat'ın şirketlerinde gezdirilip KKTC'ye aktarıldığını da itiraf etti.
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına sayılı günler kaldı. Çift, 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Türkiye'nin gündemine oturan davanın seyrini değiştirecek bir olay yaşandı. Gizli tanığın mahkemeye mektup gönderdiği ortaya çıktı. Gzli tanık, açık ismiyle savcılıktan tanık olarak ifade verdi. Engin Polat'la ilgili bütün detayları anlatan tanık E.Ç'nin savcılık ifadesine ulaşıldı.
İTİRAFLAR DOSYAYA EKLENDİ
Davanın seyrini değiştirebilecek tüm itiraflar dava dosyasına eklendi. Yasa dışı bahis için kurulan sitelerin temel bir isme sahip olduğunu, bu sitelerin kapandığı zaman ise site isminin sonundaki rakam değiştirilerek tekrar açıldığını söyleyen tanık, 2013 yılının Temmuz ayına kadar bu sistemin başında olduğunu ifade etti.