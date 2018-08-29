Plajlarımızda 459 mavi bayrak dalgalanıyor
Antalya'dan Van'a , Tekirdağ'dan Adana'ya 17 ilde bulunan mavi bayraklı plajlar, temizliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan plajlarımız arasında en fazla mavi bayrağa sahip plaj Antalya. Antalya'nın 200 plajında mavi bayrak dalgalanıyor
AA muhabirinin, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl itibariyle Türkiye'de 459 plajın yanı sıra 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanıyor. Antalya'dan Tekirdağ'a, Van'dan Adana'ya 17 ilde bulunan mavi bayraklı plajlar, temizliğin yanı sıra tabii güzellikleriyle milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye, 459 mavi bayraklı plajı ile kuzey yarım küre ülkeleri arasında İspanya (590) ve Yunanistan'dan (519) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'yi 399 mavi bayrakla Fransa ve 368 mavi bayrakla İtalya takip ediyor.
EN FAZLA MAVİ BAYRAK ANTALYA'DA
Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken 100 plajla Muğla ikinci, 52 plajla İzmir 3. sırada yer alıyor.Bu illeri sırasıyla Aydın 30, Balıkesir 23, Çanakkale 12, Samsun 8, Mersin 8, Tekirdağ 5, Kocaeli 5, Ordu 5, Düzce 3, Yalova 2, Sakarya 2, Adana 2, Kırklareli ile Van ise birer plajla takip ediyor.
Deniz, kum ve güneşi ile her yıl ortalama 15 milyon turistin ziyaret ettiği 640 kilometrelik kıyı şeridine sahip Antalya'da, merkezde 33, turistik ilçelerinden Alanya'da 46, Manavgat'ta 45, Kemer'de 39, Serik'te 26, Kaş'ta 9, Kumluca ve Finike'de birer mavi bayraklı plaj bulunuyor.
Şehir merkezinde, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin 4,5 kilometrelik kısmını, mavi bayraklı 12 halk plajı oluşturuyor. Sahil, yerli turistlerin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı. Lara tarafındaki falez bandında ise 11 halk plajında mavi bayrak yer alıyor. Falez bandında pek çok merkezde dalış imkanı da bulunuyor.
MUĞLA
Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula ve Ortaca'yı sınırları içinde bulunduran Muğla'da ise 100 mavi bayraklı plaj var. Mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın ardından ikinci sırada yer alan ve "yeryüzü cenneti" olarak anılan Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de 8, Datça'da 8, Ortaca'da 5, Milas'ta 2, Ula'da 1 mavi bayraklı plaj mevcut.
Muğla ve ilçelerinde, mavi bayrak için gerekli kriterlerin yazılı olduğu panoların yerleştirildiği plajlar ve marinalar, turistlere güven veriyor.
Turistlerin gidecekleri tatil bölgesini seçmelerinde mavi bayraklı plajlar tercih nedeni olurken muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla'nın plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılarak, bölgeye gelen turist sayısında artış sağlanıyor. Misafirler mavi bayraklı plajlarda güvenle denize giriyor.
İZMİR
Türkiye'de hem kültür hem de deniz turizmi açısından önde gelen illerden olan İzmir'de 52 mavi bayraklı plaj mevcut. Son yıllarda özellikle yerli turistlerin gözdesi haline gelen Çeşme'de, özel otellerin yanında halk plajları da temizlik anlamında dikkat çekiyor.
Çeşme'nin Ilıca Plajı, temiz denizi, ince kumu, tatlı esintisiyle ilçede mavi bayraklı plajlar arasında en bilineni olarak yerini alıyor. Türkiye'de rüzgar turizmin başkenti olarak bilinen Alaçatı'da ise sörf okullarının bulunduğu plaj, görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor.