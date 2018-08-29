Plajlarımızda 459 mavi bayrak dalgalanıyor

MUĞLA

Bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula ve Ortaca'yı sınırları içinde bulunduran Muğla'da ise 100 mavi bayraklı plaj var. Mavi bayraklı plaj sayısıyla Antalya'nın ardından ikinci sırada yer alan ve "yeryüzü cenneti" olarak anılan Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde 60, Marmaris'te 16, Fethiye'de 8, Datça'da 8, Ortaca'da 5, Milas'ta 2, Ula'da 1 mavi bayraklı plaj mevcut.

Muğla ve ilçelerinde, mavi bayrak için gerekli kriterlerin yazılı olduğu panoların yerleştirildiği plajlar ve marinalar, turistlere güven veriyor.

Turistlerin gidecekleri tatil bölgesini seçmelerinde mavi bayraklı plajlar tercih nedeni olurken muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla'nın plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılarak, bölgeye gelen turist sayısında artış sağlanıyor. Misafirler mavi bayraklı plajlarda güvenle denize giriyor.