Kuzey Kore askerlerinin günlük hayatlarından şaşırtan görüntüler!
İşte Kuzey Kore askerlerinin ilginç görüntüleri...
KUZEY KORELİ ASKERLERİN GÜNLÜK HAYATINDAN KARELER
Kuzey Kore'yi ziyaret eden bir turist, ülkenin doğusundaki bir askeri bölgeyi fotoğrafladı. Karelerde, ülke lideri Kim Jong-Un'un askerlerinin günlük yaşamına dair çarpıcı detaylar bulunuyor...
İsminin açıklanmasını istemeyen bir turist, Kuzey Kore'nin doğusunda bulunan Kungang Dağı ve Wonsan şehrini ziyaret etti. Ülkesini ziyeret eden kişilerin fotoğraf ve video çekmesine ilişkin ciddi kısıtlamaları bulunan Kuzey Kore'de, askeri bölgeyi fotoğraflayan kişi, ordu mensuplarının günlük yaşamı ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koydu.
Konuyla ilgili olarak, "Karşıma çıkan turist rehberleri özgür düşünceli insanlardı. Daha önce internette yetkililer tarafından turist fotoğraflarının her gün denetleyip sildiklerini okumuştum. Bu yüzden iki hafıza kartı girişi olan bir fotoğraf makinesi satın aldım. Fakat kimse benim fotoğraflarıma bakmadı" açıklamasını yaptı.
"Ziyaret ettiğim bölgelerde fotoğraflarımda gördüğünüzden daha fazla asker asker bulunmuyordu ve hiçbiri savaş hazırlığında gibi görünmüyordu." "Sivil alanlarda da elbette askerler bulunuyordu, fakat hepsi sadece "kılavuzluk"yapmak için oradaydı." "Sivil alanlarda da elbette askerler bulunuyordu, fakat hepsi sadece "kılavuzluk"yapmak için oradaydı."