Kuzey Kore askerlerinin günlük hayatlarından şaşırtan görüntüler!

Konuyla ilgili olarak, "Karşıma çıkan turist rehberleri özgür düşünceli insanlardı. Daha önce internette yetkililer tarafından turist fotoğraflarının her gün denetleyip sildiklerini okumuştum. Bu yüzden iki hafıza kartı girişi olan bir fotoğraf makinesi satın aldım. Fakat kimse benim fotoğraflarıma bakmadı" açıklamasını yaptı.