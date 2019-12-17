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Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği olmuştur. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu. Kaplumbağa (ya da tosbağa) Testudines takımını oluşturan çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Kaplumbağa sık sık ölümsü bir uykuya dalar. Yaşadığı çevrede sıcaklık düşmeye başlayınca hayvan iyice uyuşup kalır.

17.12.2019 17:49 - Son Güncelleme: 17.12.2019 17:49
Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı. Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.

Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu.

Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Tayland'ta, "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı.

Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Chonburi eyaletinde, Bangkok'un yaklaşık 175 km güneydoğusundaki halka açık bir gölette yirmi yıldır yaşayan dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının gölete attığı paraları yuttuğu belirtildi.

Pes dedirten olay! Kaplumbağa'nın midesinden öyle bir şey çıktı ki... Görenler şaşkına döndü

Toplam ağırlığı 5 kilogramı bulan bozuk paraların kaplumbağanın midesinden bir top gibi sarktığı, karın kabuğunu kırarak kaplumbağanın hayatını tehlikeye atan enfeksiyona yol açtığı kaydedildi.

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