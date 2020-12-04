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Pentagon'un UFO raporunda yer alan savaş pilotunun çektiği fotoğraf sızdı

2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf sızdırıldı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor.

04.12.2020 09:13 - Son Güncelleme: 04.12.2020 09:13
Pentagon'un UFO raporunda yer alan savaş pilotunun çektiği fotoğraf sızdı

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde. Zira Pentagon'un bu yönde araştırmalar yapan birimi konu ile ilgili bir rapor hazırladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, raporda 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor.

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Pentagon'un UFO raporunda yer alan savaş pilotunun çektiği fotoğraf sızdı

Söz konusu fotoğraf geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Fotoğrafta Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje görülüyor.

İddiaya göre, fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer veriliyor. Ancak Pentagon basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

Pentagon'un UFO raporunda yer alan savaş pilotunun çektiği fotoğraf sızdı

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİNİ ARAŞTIRACAK DEPARTMAN KURDU
Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

Pentagon'un UFO raporunda yer alan savaş pilotunun çektiği fotoğraf sızdı


Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlenmişti.

Pentagon'un UFO raporunda yer alan savaş pilotunun çektiği fotoğraf sızdı

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI
Pentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

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