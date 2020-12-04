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700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği olarak görülen bu oyuntular gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Gerçek ise bambaşka! Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 yıllık bir gizem saklı. Bu önemsiz görünen minicik delik, yüzyıllar öncesine ait bir mağaraya gidiyor... İşte akıllara durgunluk veren gizemli mağara...

04.12.2020 06:34 - Son Güncelleme:
700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün

Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.

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700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün
İşte mağaranın detayları...
700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün
Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün
Mağara, İngiltere'nin Shropshire kentinde bulunuyor.
700 yıllık gizem dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Siz bir de içini görün
Mağarayı kuran kişilerse, haçlı seferlerinde büyük güç ve servet kazanmış Katolik askerler.
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