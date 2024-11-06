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Gaziantep'te dehşet: Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır'ı inşaattan attılar

Gaziantep'te bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızları Dilan Bayır'ın 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada üçüncü kattan aşağıya atıldığını iddia etti. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilan Bayır'ın hayati tehlikesi devam ederken acılı aile yardım çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 13:49
Gaziantep’te dehşet: Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır’ı inşaattan attılar

Gaziantep Şahinbey'de bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızları Dilan Bayır'ın 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada üçüncü kattan atıldığını iddia etti.

Gaziantep’te dehşet: Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır’ı inşaattan attılar
Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır'ı inşaattan attılar

Olay, Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Dilan Bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi.

Gaziantep’te dehşet: Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır’ı inşaattan attılar

Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar, genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü. Daha sonrasında Dilan'ın darp edilerek üçüncü kattan aşağıya atıldığı öne sürüldü. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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