Gaziantep’te dehşet: Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır’ı inşaattan attılar

Gaziantep Şahinbey'de bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızları Dilan Bayır'ın 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada üçüncü kattan atıldığını iddia etti.

Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar, genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü. Daha sonrasında Dilan'ın darp edilerek üçüncü kattan aşağıya atıldığı öne sürüldü. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



