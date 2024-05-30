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Pendik'te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu! Önce boğmuş sonra...

Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te geçtiğimiz gün 4 farklı konteynerde 16 parçaya ayrılmış şekilde bulunan ceset soruşturmasında 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan B.D. ile öldürülen Nihat Salih'in önceden tanıştığı ve olay günü ile ilgili yapılan soruşturmada B.D.'nin beyaz kovanın yanı sıra bir çuvalı sürükleyerek konteynere attığı yönünde bilgi edinildi. Ayrıca yapılan incelemede B.D.'nin evinde balta ve Nihat Salih'e ait DNA'lar bulundu. Şüphelinin Bilal D.'yi önce boğduğu daha sonra baltayla parçalara ayırarak çöp konteynerlerine attığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:58 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 10:15
Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu! Önce boğmuş sonra... 1

İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu! Önce boğmuş sonra... 2

4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'teki parçalanmış ceset olayında bir kişi gözaltına alındı

Pendik’te 16 parçaya bölünmüş ceset soruşturmasında flaş gelişme! O alet evinde bulundu! Önce boğmuş sonra... 3

DNA UYUŞTU

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen görüntülerde beyaz bir kovayı çöpe boşaltan, daha sonra da yeşillik alana atan Bilal D.'yi gözaltına aldı.

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