CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK! Türkiye yaşlandı! En yaşlı il ise şoke etti! Kadınlar mı daha fazla yaşıyor erkekler mi?

Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımı 1927'den bu yana Türkiye nüfusu ilk kez yaşlandı. Yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaşırken, Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935'ten itibaren en düşük veri oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il ise şaşırttı. Öte yandan TÜİK verilerine göre ortalama yaşam süresinde kadınlar erkeklere fark attı. İşte istatiskiklerle kadınlar...