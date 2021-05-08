Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı
Pazarlar açık mı? Bu soru arama motorlarında en çok aranan sorulardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün 10-17 saatleri arasında açık olacak. İstanbul'da da günlerdir adeta in cin top oynadığı Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali, pazarların bugün açılacak olması nedeniyle pazarcıların akınına uğradı.
08.05.2021 08:53
- Son Güncelleme: 08.05.2021 08:53
"PAZARCI ESNAFI GELİYOR ANCAK İSTEDİĞİ MALI ALAMIYOR"
Pazarcı esnafının mal almaya korktuğu belirten hal esnafı Süleyman Özdayan, "Pazarcının şu an sıkıntıları var. Halden aldığım ürünü pazarda satabilir mi diye düşünüyor. Bugün pazarcıların bazıları hale bile gelmedi. En az haftada iki gün pazarlar açık olsaydı pazarcı esnafı da daha rahat olurdu.