RAMAZAN İMSAKİYE
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Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı

Pazarlar açık mı? Bu soru arama motorlarında en çok aranan sorulardan biri. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün 10-17 saatleri arasında açık olacak. İstanbul'da da günlerdir adeta in cin top oynadığı Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali, pazarların bugün açılacak olması nedeniyle pazarcıların akınına uğradı.

08.05.2021 08:53 - Son Güncelleme: 08.05.2021 08:53
Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Tam kapanma nedeniyle günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti.

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Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı

Halin girişi ve içinde yoğunluk oluştu. Polis ve güvenlik ekipleri, yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı

"PAZARCI ESNAFI EN ÇOK ÇİLEK VE DOMATESİ TERCİH EDİYOR"
Halde yoğunluk olduğu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, "Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu.

Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı

Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve ve sebzelerde bir artış söz konusu değil" dedi.

Pazarlar açık mı? İstanbul'da semt pazarlarının bugün kurulacak olması nedeniyle Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı

"PAZARCI ESNAFI GELİYOR ANCAK İSTEDİĞİ MALI ALAMIYOR"
Pazarcı esnafının mal almaya korktuğu belirten hal esnafı Süleyman Özdayan, "Pazarcının şu an sıkıntıları var. Halden aldığım ürünü pazarda satabilir mi diye düşünüyor. Bugün pazarcıların bazıları hale bile gelmedi. En az haftada iki gün pazarlar açık olsaydı pazarcı esnafı da daha rahat olurdu.