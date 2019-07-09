'Paralel Evren'e geçit açmak için adımlar atıldı: Yeni bir kapı aralanabilir!

İçinde yaşadığımız evrenden tamamen farklı paralel bir evren veya evrenlerin olup olmadığı uzun bir süredir sadece bilimin değil, edebiyat ve sinema dünyasının da en sık tartıştığı konuların başında geliyor. Paralel Evren teorisi, yani içinde yaşadığımız evrenin dışında çoklu evrenlerin de var olduğu hipotezi bir kez daha gündemde. Bilim insanları birçoğumuzun üzerine sıkça düşündüğü konuyu açıklığa kavuşturmak için çalışmalara başladı. 'Paralel Evren' deneyi için tarih verildi. Peki, Paralel Evren nedir?

09.07.2019 17:09 - Son Güncelleme: 09.07.2019 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





