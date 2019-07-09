'Paralel Evren'e geçit açmak için adımlar atıldı: Yeni bir kapı aralanabilir!
İçinde yaşadığımız evrenden tamamen farklı paralel bir evren veya evrenlerin olup olmadığı uzun bir süredir sadece bilimin değil, edebiyat ve sinema dünyasının da en sık tartıştığı konuların başında geliyor. Paralel Evren teorisi, yani içinde yaşadığımız evrenin dışında çoklu evrenlerin de var olduğu hipotezi bir kez daha gündemde. Bilim insanları birçoğumuzun üzerine sıkça düşündüğü konuyu açıklığa kavuşturmak için çalışmalara başladı. 'Paralel Evren' deneyi için tarih verildi. Peki, Paralel Evren nedir?
09.07.2019 17:09
- Son Güncelleme: 09.07.2019 17:09
PARALEL EVREN NEDİR?
Çoklu evren teorisine göre, 93 milyar ışık yılı genişliğinde olan evrenimiz çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Başka bir deyişle içinde yaşadığımız evren büyük bir alanın sadece ufak bir parçasıdır.
Dün yeni sezonu izleyici ile buluşan popüler dizi Stranger Things'in senaryosunu andıran bir çalışma için bilim insanları çalışmaya başladı.
Doğu Tennesse'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda çalışan bilim insanları paralel evrene geçit açmaya çalışıyor.
İngiliz gazetesi Independent'ta yer alan habere göre, ekibin bu yaz içerisinde deneyecekleri ve paralel bir evrene ilk bakışı atmamızı sağlayabilecek ekipmanların yapımını tamamladı.
Bilim insanlarının iddiasına göre, bu "ayna evren" parçacıklar, gezegenler ve belki de yaşamla pek çok açıdan bizimkinin kopyası olabilir.
Araştırmacılara ilham veren çalışma, 1990'lı yıllarda yapılan ve nötron parçacıklarının, atom çekirdeğinden proton parçacıklarının çıkartılmasından sonra çökme sürelerinin incelendiği bir başka deneydi.