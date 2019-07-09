Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 256 yaşında, 23 evlilik, 200'den fazla çocuk...

Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Bir insan düşünün, tam 256 yaşına kadar yaşasın... Çinli Li Ching Yuen isimli adam 256 yaşında öldü. Ölümünün üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen nasıl bu kadar çok yaşadığı merak ediliyor. O ise sırrının 'köpek, güvercin, kaplumbağa' üçlüsü olduğunu söylüyor.

09.07.2019 15:10 - Son Güncelleme: 09.07.2019 15:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





