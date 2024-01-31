Para karşılığı cinsel ilişki iddiası! 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü bulunmuştu | Cinayet şüphelisi annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulunmuştu. Gamze'nin anne ve babasının yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan anne Turcen (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (54) yargılanmasına devam edildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden mahkemeye ulaşan raporda, anne Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, baba Sakalıoğlu'nun da akıl sağlığının tespiti için 15 gün aynı hastanede tutularak rapor hazırlanmasına karar vererek, çiftin tahliye talebini reddetti. İşte detaylar...