Para karşılığı cinsel ilişki iddiası! 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü bulunmuştu | Cinayet şüphelisi annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulunmuştu. Gamze'nin anne ve babasının yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan anne Turcen (53) ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (54) yargılanmasına devam edildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden mahkemeye ulaşan raporda, anne Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, baba Sakalıoğlu'nun da akıl sağlığının tespiti için 15 gün aynı hastanede tutularak rapor hazırlanmasına karar vererek, çiftin tahliye talebini reddetti. İşte detaylar...
Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle oturan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de saat 07.30 sıralarında, kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ
İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin öldüğünü belirledi. Sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi.
Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi, 2 gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ANNE-BABA TUTUKLANMIŞTI
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evde yapılan incelemede durum, kayıtlara, 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi.