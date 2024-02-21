Papara BJK Kampanyası 3. Dönem Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen Papara BJK Kampanyası 3. Dönem Çekiliş Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 7 Nisan 2024 tarihindeki Beşiktaş-Samsunspor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 14 Nisan 2024 tarihindeki Beşiktaş-Ankaragücü maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 28 Nisan 2024 tarihindeki Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için Loca'da 2 kişilik maç bileti, 7 Nisan 2024 tarihindeki Beşiktaş-Samsunspor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, 14 Nisan 2024 tarihindeki Beşiktaş-Ankaragücü maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, 28 Nisan 2024 tarihindeki Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için 3. Kategori çift kişilik maç bileti, İmzalı Beşiktaş Forması (Standart beden), Beşiktaş Forması (Standart beden) kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...