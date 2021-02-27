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Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'den dikkat çeken görüntüler geldi. Buz gibi havada bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği Lubov Lubacka ile İrina Bespalova'nın bir süre sonra sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi. Üstlerinde bornoz, ellerinde fincanla acemi pistinde kayak yapan Rus kadınlardan Lubacka, daha sonra tatilcilerin arasında bikiniyle kalıp, arkadaşı Bespalova'ya poz verdi. Bazı kadınlar, kocalarının bikinili Rus kadına bakmasını istemedi.

27.02.2021 09:46 - Son Güncelleme: 27.02.2021 09:54
Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in pistlerinde, bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist, görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği Lubov Lubacka ile İrina Bespalova'nın bir süre sonra sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

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Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Üstlerinde bornoz, ellerinde fincanla acemi pistinde kayak yapan Rus kadınlardan Lubacka, daha sonra tatilcilerin arasında bikiniyle kalıp, arkadaşı Bespalova'ya poz verdi.

Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometrelik havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı sunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması kayak severler kadar youtuber, blogger, villager ve sosyal medya fenomenlerinde gözde mekanı heline geldi.

Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Kayak merkezine gelerek milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç videolar çekenler renkli görüntülere sahne oluyor.

Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Milyonları bulan takipçilerine ilginç görüntüler çekmek için adeta bir birleri ile yarışan youtuber, blogger, villager ve sosyal medya fenomenleri Palandöken'de biriktirdikleri anıları paylaşıyor.