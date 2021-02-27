Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı

Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometrelik havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı sunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması kayak severler kadar youtuber, blogger, villager ve sosyal medya fenomenlerinde gözde mekanı heline geldi.