Palandöken'de bornoz ve bikini ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı
Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'den dikkat çeken görüntüler geldi. Buz gibi havada bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği Lubov Lubacka ile İrina Bespalova'nın bir süre sonra sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi. Üstlerinde bornoz, ellerinde fincanla acemi pistinde kayak yapan Rus kadınlardan Lubacka, daha sonra tatilcilerin arasında bikiniyle kalıp, arkadaşı Bespalova'ya poz verdi. Bazı kadınlar, kocalarının bikinili Rus kadına bakmasını istemedi.
27.02.2021 09:46
- Son Güncelleme: 27.02.2021 09:54
Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometrelik havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı sunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması kayak severler kadar youtuber, blogger, villager ve sosyal medya fenomenlerinde gözde mekanı heline geldi.