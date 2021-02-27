Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi
Adana'da şubat ayı başında Karataş Sahili açıklarında balıkçıların oluklu balinaya rastlamasının ardından önceki günde Hatay İskenderun'da balıkçılar ölü bir balina görüntüledi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik İskenderun açıklarında görülen balinanın dünyanın en büyük balina türü olduğunu ancak Adana Karataş açıklarında kaydedilen görüntülerdeki canlının balina olmadığını belirtti.
Balinanın çürümüş bedeni göze çarparken, akıllara, 20 gün önce Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar tarafından görüntülenen oluklu balina geldi. Ölen balinanın Karataş açıklarında görülen balina olup olmadığını merak eden birçok kişi, sorusuna cevap bulamadı. Ayrıca aynı ay içinde ikinci kez yakın bölgelerde balina görülmesi bölge halkında, 'Akdeniz Bölgesi'nde balina popülasyonu mu var' sorusunu akıllara getirdi.
"BALİNALAR, TÜRKİYE SAHİLLERİNE HER YIL GELİYOR"
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, balinanın Türkiye kıyılarında görülmesinin yeni bir olay olmadığını, uzun yıllardır özellikle kış aylarında bu tür balinaların Akdeniz'in doğu tarafına geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Cem Çevik, kış aylarında oluklu balinaların Akdeniz'in Fransa ve İtalya sahillerinden doğuya doğru küçük gruplar ya da tek halde geldiğini ifade etti.
Balinaların yüzmeyi sevmesi ve kış aylarında beslenme amaçlı bu bölgeye geldiğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, "İşte bu nedenle yaşananlar aslında çok normal. Bu balinalar yıl boyunca detaylı bir şekilde gözlense her sene geldikleri anlaşılır. Halkımız ise bu durumun basına pek yansımamasından dolayı bilemiyor. Şunu belirtmekte fayda var. Bu balinalar belgesellerde görmeye alıştığımız kuyruğu dışarıda görünen, atlayan balina türleri değil. Bunlar; fin, uzun ya da oluklu dediğimiz balina türleri. Yüzmeyi severler. Su yüzeyine fazla çıkmazlar" dedi.