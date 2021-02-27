Bugünkü
Takvim

Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi

Adana'da şubat ayı başında Karataş Sahili açıklarında balıkçıların oluklu balinaya rastlamasının ardından önceki günde Hatay İskenderun'da balıkçılar ölü bir balina görüntüledi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik İskenderun açıklarında görülen balinanın dünyanın en büyük balina türü olduğunu ancak Adana Karataş açıklarında kaydedilen görüntülerdeki canlının balina olmadığını belirtti.

27.02.2021 10:36 - Son Güncelleme: 27.02.2021 10:53
Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gün önce denize açılan balıkçılar su yüzeyinde ölü balinayla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntüleyen balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi

Balinanın çürümüş bedeni göze çarparken, akıllara, 20 gün önce Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçılar tarafından görüntülenen oluklu balina geldi. Ölen balinanın Karataş açıklarında görülen balina olup olmadığını merak eden birçok kişi, sorusuna cevap bulamadı. Ayrıca aynı ay içinde ikinci kez yakın bölgelerde balina görülmesi bölge halkında, 'Akdeniz Bölgesi'nde balina popülasyonu mu var' sorusunu akıllara getirdi.

Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi

"BALİNALAR, TÜRKİYE SAHİLLERİNE HER YIL GELİYOR"
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, balinanın Türkiye kıyılarında görülmesinin yeni bir olay olmadığını, uzun yıllardır özellikle kış aylarında bu tür balinaların Akdeniz'in doğu tarafına geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Cem Çevik, kış aylarında oluklu balinaların Akdeniz'in Fransa ve İtalya sahillerinden doğuya doğru küçük gruplar ya da tek halde geldiğini ifade etti.

Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi

Balinaların yüzmeyi sevmesi ve kış aylarında beslenme amaçlı bu bölgeye geldiğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, "İşte bu nedenle yaşananlar aslında çok normal. Bu balinalar yıl boyunca detaylı bir şekilde gözlense her sene geldikleri anlaşılır. Halkımız ise bu durumun basına pek yansımamasından dolayı bilemiyor. Şunu belirtmekte fayda var. Bu balinalar belgesellerde görmeye alıştığımız kuyruğu dışarıda görünen, atlayan balina türleri değil. Bunlar; fin, uzun ya da oluklu dediğimiz balina türleri. Yüzmeyi severler. Su yüzeyine fazla çıkmazlar" dedi.

Adana ve Hatay'da balina görülmesi heyecanlandırdı! Açıklama geldi

"ÖLÜ BALİNA KARATAŞ'TA GÖRÜLEN BALİNA DEĞİL"
Dünyadaki her okyanusta balina olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çevik, Akdeniz'de de balinaların bu tür alt popülasyonları olduğunu dile getirdi.