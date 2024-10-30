Osmanlı’nın ilk başkentiydi: Her gören büyüleniyor

Adrenalin tutkunlarının yakın kadrajında olan Cennet Kanyonu, görenleri adeta büyülüyor. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da yer alan kanyona dair merak edilenleri bir araya getirdik. Cennet Kanyonu'na nasıl gidilir, nerede? İşte doğa harikası kanyona dair merak edilen detaylar...