SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Osmanlı'nın ilk başkentiydi: Her gören büyüleniyor

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan ve kaynaklarda "Cennet Kanyonu" olarak adı geçen kanyon görenleri adeta büyülüyor. Zorlu bir rotaya sahip olan kanyona dair merak edilenleri bir araya getirdik. Cennet Kanyonu nerede, nasıl gidilir? İşte tüm sorularınızın yanıtları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:06
Osmanlı’nın ilk başkentiydi: Her gören büyüleniyor

Adrenalin tutkunlarının yakın kadrajında olan Cennet Kanyonu, görenleri adeta büyülüyor. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da yer alan kanyona dair merak edilenleri bir araya getirdik. Cennet Kanyonu'na nasıl gidilir, nerede? İşte doğa harikası kanyona dair merak edilen detaylar...

Osmanlı’nın ilk başkentiydi: Her gören büyüleniyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan ve kaynaklarda "Cennet kanyonu" olarak bahsedilen kanyon macera tutkunlarını kendine çekiyor.

Osmanlı’nın ilk başkentiydi: Her gören büyüleniyor

Bursa'ya 75 kilometre, Yenişehir ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta olan Cennet kanyonu yaklaşık 6 kilometre uzunluğundadır.

SON DAKİKA