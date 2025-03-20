Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

Osmanlı döneminde halkın günlük yaşamında önemli bir yer tutan mesleklerden bazıları, günümüzde tamamen kaybolurken, bazıları ise modernize olarak varlığını sürdürüyor. İşte çok şaşıracağınız o meslekler...

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Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 16:48 Paylaş







Osmanlı'nın sosyal ve ekonomik yapısını şekillendiren birçok geleneksel meslek, günümüz dünyasında yerini modern alternatiflerine bıraktı. Bir zamanlar padişahların güvenliğini sağlayan çeşnicibaşılar, sokaklarda yankılanan tellallar, ev ev dolaşarak su taşıyan sakalar artık yok.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZDE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER 🍔 Çeşnicibaşı - Padişahın yemeklerini tadan, olası zehirlenmeleri önleyen saray görevlisidir. 🌏 Harem Ağası - Sarayda harem ile ilgili tüm organizasyonlardan sorumlu olan yetkili. 🏛️ Tüccar - Osmanlı ekonomisinin temel taşını oluşturan, ticaret yapan esnaf.

🐪 Deveciler - Padişahın ve devletin yüklerini taşıyan görevliler. 🧗‍♂️ Berber - Tıraşçılığın yanı sıra diş çekimi ve hacamatçılık yapan kişiler. 🛣️ Bezzaz - Manifaturacıların eski adı, kumaş ve bez ticareti yapan esnaf.

🪒 Bileyicilik - Keskinliği azalmış bıçak ve makasları bileyen seyyar esnaf. 🥥 Celep - Sığır ve koyun tüaretı yapan, kente hayvan getiren esnaf. 🍖 Cezzarlar - İstanbul'da et tüaretini yapan eski kasaplar.