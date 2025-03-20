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Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

Osmanlı döneminde halkın günlük yaşamında önemli bir yer tutan mesleklerden bazıları, günümüzde tamamen kaybolurken, bazıları ise modernize olarak varlığını sürdürüyor. İşte çok şaşıracağınız o meslekler...

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takvim.com.tr
Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

Osmanlı'nın sosyal ve ekonomik yapısını şekillendiren birçok geleneksel meslek, günümüz dünyasında yerini modern alternatiflerine bıraktı. Bir zamanlar padişahların güvenliğini sağlayan çeşnicibaşılar, sokaklarda yankılanan tellallar, ev ev dolaşarak su taşıyan sakalar artık yok.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZDE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER

🍔 Çeşnicibaşı - Padişahın yemeklerini tadan, olası zehirlenmeleri önleyen saray görevlisidir.

🌏 Harem Ağası - Sarayda harem ile ilgili tüm organizasyonlardan sorumlu olan yetkili.

🏛️ Tüccar - Osmanlı ekonomisinin temel taşını oluşturan, ticaret yapan esnaf.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

🐪 Deveciler - Padişahın ve devletin yüklerini taşıyan görevliler.

🧗‍♂️ Berber - Tıraşçılığın yanı sıra diş çekimi ve hacamatçılık yapan kişiler.

🛣️ Bezzaz - Manifaturacıların eski adı, kumaş ve bez ticareti yapan esnaf.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

🪒 Bileyicilik - Keskinliği azalmış bıçak ve makasları bileyen seyyar esnaf.

🥥 Celep - Sığır ve koyun tüaretı yapan, kente hayvan getiren esnaf.

🍖 Cezzarlar - İstanbul'da et tüaretini yapan eski kasaplar.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

🛏️ Çerçilik - Seyyar satıcılık yaparak köy köy dolaşıp mal satan esnaf.

💧 Sakalar - Ev ev dolaşıp su taşıyan, Osmanlı'nın su dağıtım sistemi.

🌳 Dülger - Ahşap ev ve yapıları inşa eden Osmanlı mimarları.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

🌿 Esansçılık - Parfüm ve esans satışı yapan gezici satıcılar.

🧡 Fesçiler - Osmanlı'nın resmi şapkalarını üreten ve satan meslek grubu.

🏡 Hallaç - Pamuk ve yünleri kabartarak yatak ve yorgan dolduran esnaf.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

🎨 Sedefkârlık - Ahşap üretimde sedef kakma san'atıyla ilgilenen ustalar.

🌆 Bacacı - Osmanlı'nın ahşap evlerinde bacaları temizleyen meslek grubu.

👕 Mestçi - Mest ve benzeri geleneksel ayakkabıları yapan ve tamir eden esnaf.

📚 Müevvezzi - Osmanlı'daki gazeteleri sokaklarda satan kişiler.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

💐 Mahyacılar - Ramazan ayında camiler arasına kandil yazıları asan sanatkârlar.

🐎 Nalbantlar - At ve diğer binek hayvanlarının nallanmasını yapan ustalar.

🏦 Semercilik - Yük hayvanları için semer üreten ustalar.

Osmanlı’nın en gözde meslekleri! Çoğu tarihe karıştı ama bunlar hala yapılıyor

🚳️ Sütçüler - Kapı kapı dolaşıp süt satan esnaf.

🍼 Şerbetçiler - Osmanlı'nın geleneksel içeceklerinden olan şerbetleri satanlar.

🍆 Zerzevatçılar - Maydanoz, dereotu, marul gibi sebzeleri satan manavlar.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi