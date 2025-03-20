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Bursa'da korku dolu anlar! Yaka paça metrodan atıldı

Bursa'da metroda korku dolu anlar yaşandı. Metrodaki yaşlı bir şahıs ile arasında tartışma çıkan kişi, diğer yolcular tarafından metrodan dışarı atıldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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İHA
Bursa’da korku dolu anlar! Yaka paça metrodan atıldı

Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da meydana geldi.

Bursa’da korku dolu anlar! Yaka paça metrodan atıldı

İddiaya göre, Şehreküstü, metro istasyonunda toplu taşıma aracına binen kişi, yaşlı bir yolcuyla tartışıp kendisine hakaret etti. Yaşlı adama hakaret edildiğini fark eden diğer yolcular ise şahsa tepki göstermeye başladı.

Bursa’da korku dolu anlar! Yaka paça metrodan atıldı

Tansiyonun artmasıyla öfkeli kalabalık, yaşlı adamla tartışan kişiyi tekme tokat dövüp dışarı attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa’da korku dolu anlar! Yaka paça metrodan atıldı

DÖVÜLÜP DIŞARI ATILDI

Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.