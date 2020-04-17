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Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları ABD arşivinden yıllar sonra ortaya çıktı! Herkes öldüklerini düşünüyor ama...

Fotoğrafın icadından sonra farklı kültürler, dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşındı. 19. YY'da Batı'nın en çok merak edilen ülkelerinden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Fotoğrafçıların İstanbul'da bulunan Osmanlı payitahtı kareleri ABD'de büyük ilgi gördü. Günümüzde arşivinde Osmanlı'ya dair fotoğraf bulunduran kütüphanelerden biri de ABD'deki New York Kütüphanesi. Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı New York Kütüphane'sinde Osmanlı'ya dair yüzlerce eser bulunuyor. Fotoğrafların arasında ise 1923 yılında İstanbul'da çekilen bir kare dikkat çekiyor. İşte New York Kütüphanesi'nden Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...

17.04.2020 19:26 - Son Güncelleme: 17.04.2020 19:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





