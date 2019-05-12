Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Cihana hükmeden Osmanlı padişahlarından kimisinin şair, kimisinin marangoz; kimisinin kaşık ustası, kimisinin de kemankeş olduğunu biliyor muydunuz? Osmanlı padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Şehzadelik dönemlerinde padişahlar iyi bir eğitimden geçiyor ve çeşitli zanaatler üzerine yoğunlaşıyorlardı. Padişahlar şahsi ihtiyaçları için devlet hazinesini kullanmıyor, meslekleri sayesinde para kazanıp ihtiyaçlarını kazandığı paralarla gideriyorlardı. Peki, Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

12.05.2019 22:00 - Son Güncelleme: 12.05.2019 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





