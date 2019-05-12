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Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Cihana hükmeden Osmanlı padişahlarından kimisinin şair, kimisinin marangoz; kimisinin kaşık ustası, kimisinin de kemankeş olduğunu biliyor muydunuz? Osmanlı padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Şehzadelik dönemlerinde padişahlar iyi bir eğitimden geçiyor ve çeşitli zanaatler üzerine yoğunlaşıyorlardı. Padişahlar şahsi ihtiyaçları için devlet hazinesini kullanmıyor, meslekleri sayesinde para kazanıp ihtiyaçlarını kazandığı paralarla gideriyorlardı. Peki, Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

12.05.2019 22:00 - Son Güncelleme: 12.05.2019 22:16
Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu bulunduğunu biliyor musunuz? Üstelik padişahlar meslekleri sayesinde kazandığı paralarla şahsi ihtiyaçlarını sağlıyordu. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...

I. SÜLEYMAN (KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN)

Cihan padişahı Sultan Süleyman da kuyumcuydu. İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulayacak kadar işinde mahirdi. Aynı zamanda kunduracı yani kavaftı.

Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
II. SELİM
Hacıların Hac yolunda kullanmaları için hilâl şeklinde asalar yapıp, bunları hacılara dağıttırırdı. II. Selim, aynı zamanda şairdi.
Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
III. MURAD
Ok yapardı. Şairdi, hüsnü hat sahibi yani hattattı.
Osmanlı padişahlarının mesleklerini biliyor musunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
I. İBRAHİM
Hacıların asalarına hilaller yapardı. Aynı zamanda bağa işçiliğinde de mahirdi. Yani bağa işçiliği (deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan kaşık, tesbih, vb. ürünler) yapardı.
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