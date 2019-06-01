Osmanlı Dönemi'ne ait 200 yıllık bilinmeyen türbe Dolmabahçe Sarayı'nda ilk kez gün yüzüne çıktı
Kendisi başlı başına bir tarih olan Dolmabahçe Sarayı'nın altından Osmanlı padişahları 1. Mahmut ve 2. Mahmut'un eşleri ve 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu bir türbe ilk kez gün yüzüne çıktı. İşte daha önce kimsenin görmediği o türbe...
01.06.2019 11:07
- Son Güncelleme: 01.06.2019 11:19
TÜRBEDE PADİŞAHIN 11 AYLIK BEBEĞİ DE BULUNUYOR
Dilseza kadınefendinin 1816 yılının Mayıs ayında vefatıyla geride bıraktığı 11 aylık bebeği Emine Sultan, annesinin ölümünden 4 ay sonra 24 Eylül 1816'da Eski Beşiktaş Sarayı'nda çıkan yangında dadısı ve süt annesi ile birlikte yanarak hayatını kaybetti. 11 aylık bebek annesinin bulunduğu türbeye defnedildi.
"SARAYLARIN İÇERİSİNDE TÜRBELERİN BULUNMASI ÇOK ALIŞILAGELMİŞ BİR DURUM DEĞİL"
Türbe hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, "Türbe, Dolmabahçe Sarayı'ndan daha yaşlı eski bir yapı. Bu yapının burada olması ilk başta kamuoyuna biraz ilginç gelebilir. Dolmabahçe Sarayı veya dünyada sarayların içinde türbelerin bulunması çok alışılagelmiş bir vaka değil.
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