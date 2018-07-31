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Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma özelliğini taşıyan 2300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde başlatılan kazı kapsamında alanda 2100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı, 14:46:12 Güncelleme: 15:53:52
Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
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Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
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Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
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Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010 yılında başlanılan kazı çalışmalarının, bölge arkeolojisine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
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Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Bu seneki çalışmalara kısa süre önce başladıklarını anlayan Şenyurt, "Bu yılki çalışmalarımızda da kazı çalışmalarının başında yüzeye yakın bir noktada, tapınak alanı olarak öngördüğümüz bir alanda yeni bir heykel grubuyla karşılaştık. Bu grup bir kült, bir ritüel alanın içerisinde açığa çıktı." dedi.

Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
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Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Şenyurt, Kurul Kalesi'nin, özellikle tanrıça Kibele'yi Türkiye ve dünya gündemine Doğu Karadeniz'den tanıttığını belirterek, şunları kaydetti:

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