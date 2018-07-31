Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Bu seneki çalışmalara kısa süre önce başladıklarını anlayan Şenyurt, "Bu yılki çalışmalarımızda da kazı çalışmalarının başında yüzeye yakın bir noktada, tapınak alanı olarak öngördüğümüz bir alanda yeni bir heykel grubuyla karşılaştık. Bu grup bir kült, bir ritüel alanın içerisinde açığa çıktı." dedi.