Ordu Kurul Kalesinde 2100 yıllık heykeller bulundu

Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma özelliğini taşıyan 2300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde başlatılan kazı kapsamında alanda 2100 yıllık olduğu tahmin edilen üç farklı figürden oluşan heykeller bulundu.
31 Temmuz 2018 Salı, 14:46:12 Güncelleme: 15:53:52
Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
Ordu Kurul Kalesi'nde 2100 yıllık heykeller bulundu
Bu seneki çalışmalara kısa süre önce başladıklarını anlayan Şenyurt, "Bu yılki çalışmalarımızda da kazı çalışmalarının başında yüzeye yakın bir noktada, tapınak alanı olarak öngördüğümüz bir alanda yeni bir heykel grubuyla karşılaştık. Bu grup bir kült, bir ritüel alanın içerisinde açığa çıktı." dedi.
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