Mesaiye geç kalan fabrika işçisi fabrikaya paraşütle gitti
Bursa'da düzenlenen Adrenalin Festivaline katılan paraşüt tutkunu fabrika işçisi, yaklaşık 2200 metreden atlayarak festivalde belirlenen iniş alanı yerine çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Arkadaşını havada gören mesai arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Konuyla ilgili konuşan paraşüt tutkunu Adem Keskin, '' Arkadaşlarla Uludağ'a çıktık. Yamaç paraşütü yapmak için. Sabah sat 8.30'da fabrikamızda iş başı olduğu için, geç kalmamak için fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. Aşağı 30 kilometre var atladığımız yerden. Fırsat buldukça yapmaya devam edeceğim'' dedi.
03.10.2022 17:03 - Son Güncelleme: 03.10.2022 17:03
İnegöl İlçesinde Enduro turları ve Yamaç Paraşütü uçuşlarının gerçekleştirildiği festival düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe mobilya imalat fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin de katıldı.
İnegöl İlçesinde mobilya fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin işyerine paraşütle gitti. 2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan Adem Keskin İnegöl semalarına süzüldüler. Adem Keskin ise mesaiye geç kalınca çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi.