Önemli araştırma! Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız
Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı. Yoğurdun etkisine inanamayacaksınız....
31.05.2019 20:11
- Son Güncelleme: 31.05.2019 20:14
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