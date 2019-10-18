Ölüm haberi yasa boğmuştu! Nuri Pakdil'in herkesin okuması gereken kitapları...
Türk edebiyatına adını altın harflerle yazdıran Nuri Pakdil, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nuri Pakdil'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Pakdil, kendisini devrimci bir Müslüman olarak tanımlar. Kudüs için hissettiği yürek sızısını, "Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır!" diye ifade eder. İşte insanlığın yönünü dünyanın kalbi Kudüs'e yönelten usta yazarın her kütüphanede olması gereken eserleri...
Nuri Pakdil, 1969'dan 1981'e kadarki süreçte kaleme aldığı denemeleri, 'Biat' adı verdiği üç kitapta topladı. Edebiyat Dergisi Yayınları arasında çıkan 'Biat I', Haziran 1973'te; 'Biat II', Ocak 1977'te ve 'Biat III', Nisan 1981'de yayımlandı. Yabancılaşmaya karşı direnen, medeniyetimizi, dolayısıyla biatı savunan yazar, yazılması on üç yıl süren bu üç kitapta, 'biat' kavramını ülke gündemine taşıdı; kültür, sanat ve edebiyat boyutu üzerinde durdu. Çünkü 'biat', medeniyetimizi kuran akıl ve iradeyi ortaya çıkaracaktı, ülkemizin öze dönüş yolculuğuna çıkışı biatla gerçekleşecekti.
Nuri Pakdil, 'Biat' adlı kitabında, Cumhuriyet dönemi edebiyatını ve yerli düşünceyi değerlendirir: "Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Asya'dan, Afrika'dan, Ortadoğu'dan kopuk bir edebiyattır. Daha da kötüsü, Ortadoğu'yu yadsıma belgeleriyle doludur. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, halkının inançları dışında, halkına karşı oluşan bir edebiyattır."
Nuri Pakdil'in Biat I, Biat II ve Biat III adlı kitapları birbirini tamamlar nitelikte. Bir bütünlüğün oluşması için, üç kitabın birlikte okunması faydalı olacaktır.
Batı'ya dair tespitlerin yapıldığı 'Batı Notları', Nuri Pakdil'in Paris, Brüksel ve Roma'ya yaptığı gezinin notlarını içeriyor. Batı Notları'nda Nuri Pakdil, tarih bilincine sahip Müslüman bir yazarın bakışıyla Batı'yı, Batı toplumlarını eleştirel bir gözleme tâbi tutuyor.
"Yalnızca izlenimlerimi değil, Batı'nın bende yaptığı çağrışımları da yazdım. Şunu da belirteyim: Bilinen gerçeklere yeni bir şey eklenmedi. Ama bunlarla, uygarlık sorunlarımıza az çok değiniliyorsa, bu gerçeklerin sürekli yazılması ve üzerinde düşünülmesi zorunludur."
"Bildiğim her şeyden sorumlu olmazsam, nasıl hak edebilirim yaşamayı?"
Nuri Pakdil, çığır açmış bir yazar ve şairdir. Sükût Sûretinde ve Derviş Hüneri'nde yaşayan, yeniden dirilişi kendinde toplayan, yeni kuşakların kıyısında büyüdüğü o Klas Duruş'un sahibidir. Dilin pörsümüş teolojik örtüsünü kaldırmıştır. Bu eserinde sade diliyle kendi iç dünyasını, arkadaş çevresi ile çıkarılan derginin günlerini anlatıyor.
"Duvarlar yalnızca evleri değil, insanları da ayırdı birbirinden."
İçerik yönünden, Umut, bir 'soruşturma' yaklaşımıyla çağın algılanmasıdır. Bir konudan çok, insanın 'konumu' vardır Umut'ta. Konu, yöresel olabilir, bir ülkeye ait olabilir, ama insanın konumu evrenseldir. Bu nedenle kişilere ad vermemeyi yeğliyor Nuri Pakdil. Umut'ta, kuşağın verdiği kültür savaşımının, yabancılaşmaya karşı koyuşun izleri de vardır.
Sükût Sûretinde, 33 şiirden oluşuyor. Her şiirin, bir tesbih tanesine karşılık gelen ayrı bir zikir cümlesi… Mekke'yi, Kudüs'ü, İstanbul'u, Filistin'i, devrimi, 'katsayısı artan direniş'i zikrediyor. Sükût Sûretinde'de, kimi kavram/olgu ve durumların çağrışımlarıyla ortaya çıkan şiirsel kısa metinler yer alıyor. Pakdil'in şiirle düzyazı arasında konumlanmış bu metinlerinin her birinin, kaçıncı kez yazıldığını belirten birer dipnotu var. Ayrıca vurgu yaptığı bir başka şey, 'dizgi düzelti yoktur'dur.