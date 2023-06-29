Öldükten sonra saç ve tırnaklar uzar mı? Efsane söylentiyle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Daha önceki araştırmalarda beyin fonksiyonlarının kalbin durmasından yaklaşık 30 saniye sonra sona erdiği düşünülüyordu. Ancak İngiliz araştırmacılar, bu sürenin aslında 3 dakika olduğunu ortaya çıkardı. Kalp, kan pompalamayı durdurduğunda bir kişi genellikle ölü olarak kabul edilirken, beyinde gerçekleşen aktivitelerin bu süre boyunca devam ettiği tespit edildi. Peki, öldükten sonra saç ve tırnaklar uzar mı ve ne kadar uzar? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler!