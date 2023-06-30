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Öldükten sonra saç ve tırnaklar ne kadar uzar? Kulaktan kulağa yayılan şehir efsanesi hakkında gerçek meğer bambaşkaymış

İngiliz araştırmacılar, ölüm sürecindeki beyin aktiviteleri konusunda yeni bir buluşa imza attı. Yapılan önceki araştırmaların aksine, kalbin durmasından sonra beyindeki aktivitelerin hemen sona ermediği, tam tersine yaklaşık 3 dakika boyunca devam ettiği belirtildi. Bu sürecin ardından ise kişinin bilincinin tamamen kapandığı ifade edildi. Öte yandan öldükten sonra saç ve tırnakların uzayıp uzamadığı da merak ediliyor.

30.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:24
Öldükten sonra saç ve tırnaklar ne kadar uzar? Kulaktan kulağa yayılan şehir efsanesi hakkında gerçek meğer bambaşkaymış

Daha önceki araştırmalarda beyin fonksiyonlarının kalbin durmasından yaklaşık 30 saniye sonra sona erdiği düşünülüyordu. Ancak İngiliz araştırmacılar, bu sürenin aslında 3 dakika olduğunu ortaya çıkardı. Kalp, kan pompalamayı durdurduğunda bir kişi genellikle ölü olarak kabul edilirken, beyinde gerçekleşen aktivitelerin bu süre boyunca devam ettiği tespit edildi. Peki, öldükten sonra saç ve tırnaklar uzar mı ve ne kadar uzar? İşte pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler!

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Öldükten sonra saç ve tırnaklar ne kadar uzar? Kulaktan kulağa yayılan şehir efsanesi hakkında gerçek meğer bambaşkaymış

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Öldükten sonra saç ve tırnaklar ne kadar uzar? Kulaktan kulağa yayılan şehir efsanesi hakkında gerçek meğer bambaşkaymış

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Öldükten sonra saç ve tırnaklar ne kadar uzar? Kulaktan kulağa yayılan şehir efsanesi hakkında gerçek meğer bambaşkaymış

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