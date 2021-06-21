Öğrencilere YKS kılavuzu! YKS ne zaman yapılacak? Sınav ne kadar sürecek? İşte detaylar...
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili tüm detayları açıkladı. Peki, YKS sınavları ne zaman yapılacak? YKS sınavı ne kadar sürecek? İşte YKS ile ilgili merak edilen soruların cevabı...
21.06.2021 22:43
- Son Güncelleme: 21.06.2021 22:46
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları açıkladı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Sınav 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek.
İŞTE MERAK EDİLEN TÜM DETAYLAR...
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ayrıntıları açıkladı.
YKS SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.
YKS SINAVI NE KADAR SÜRECEK?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.