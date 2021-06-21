Öğrencilere YKS kılavuzu! YKS ne zaman yapılacak? Sınav ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrencinin beklediği hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili tüm detayları açıkladı. Peki, YKS sınavları ne zaman yapılacak? YKS sınavı ne kadar sürecek? İşte YKS ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

21.06.2021 22:43 - Son Güncelleme: 21.06.2021 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





