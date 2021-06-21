10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor
Edirne'de 3 yıl önce 10 metrekarelik alanda istiridye mantarı üretimine başlayan Hasan Çetin isimli vatandaş, 3 yılda üretimini yıllık 60 tona çıkardı. 250 metrekarelik alanda üretim yapan kişi "Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.
Edirne'de Hasan Çetin, 3 yıl önce iş ararken 10 metrekarelik alanda yetiştirmeye başladığı istiridye mantarında, bugün 250 metrekarelik iş yerinde yıllık 60 tona yakın üretim yapmaya başladı. Kent merkezindeki tek üretici olan Çetin, "Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" dedi.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hasan Çetin, 2018'de, araştırmaları sonucu istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Kentte yetiştiriciliği yapılmayan mantarı, önce bahçesinde 10 metrekarelik alanda üretmeye başlayan Çetin, verimin güzel olmasının ardından üretimini 110 metrekare alana çıkardı.
'KOMPOSTUMU DA KENDİM HAZIRLIYORUM'
İstiridye mantarında önemli olan ısı yalıtımından dolayı, kapalı alanda üretimine devam ettiğini söyleyen Çetin, "İstiridye mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O nedenle mecburen böyle büyük bir yere geçmeyi tercih ettim. Başta merkezde Yıldırım Mahallesi'nde bir bahçem vardı, orada çadır kurdum.