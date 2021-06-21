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10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

Edirne'de 3 yıl önce 10 metrekarelik alanda istiridye mantarı üretimine başlayan Hasan Çetin isimli vatandaş, 3 yılda üretimini yıllık 60 tona çıkardı. 250 metrekarelik alanda üretim yapan kişi "Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.

21.06.2021 12:11 - Son Güncelleme: 21.06.2021 12:11
10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

Edirne'de Hasan Çetin, 3 yıl önce iş ararken 10 metrekarelik alanda yetiştirmeye başladığı istiridye mantarında, bugün 250 metrekarelik iş yerinde yıllık 60 tona yakın üretim yapmaya başladı. Kent merkezindeki tek üretici olan Çetin, "Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" dedi.

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10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hasan Çetin, 2018'de, araştırmaları sonucu istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Kentte yetiştiriciliği yapılmayan mantarı, önce bahçesinde 10 metrekarelik alanda üretmeye başlayan Çetin, verimin güzel olmasının ardından üretimini 110 metrekare alana çıkardı.

10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

Bahçesinde, istediği üretim alanını yakalayamayan Çetin, geçen yıl merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde 250 metrekarelik bir bina kiraladı. Profesyonel üretime geçen Çetin, artık yılda 60 tona yakın istiridye mantarı üretip, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

'KOMPOSTUMU DA KENDİM HAZIRLIYORUM'
İstiridye mantarında önemli olan ısı yalıtımından dolayı, kapalı alanda üretimine devam ettiğini söyleyen Çetin, "İstiridye mantarında ısı yalıtımı çok önemli. O nedenle mecburen böyle büyük bir yere geçmeyi tercih ettim. Başta merkezde Yıldırım Mahallesi'nde bir bahçem vardı, orada çadır kurdum.

10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

Halen orada ufak bir üretimim var fakat burası daha geniş olduğu için asıl üretimimi burada yapıyorum. Kompostumu da burada yapıyorum. Yani ürettiğim torbaları da burada hazırlıyorum. O nedenle yapısal olarak benim için daha avantajlı olduğundan dolayı burada üretim devam ediyor" diye konuştu.