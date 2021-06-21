10 metrekarede başladı! 3 yılda 60 tona çıkardı! Siparişlere yetişemiyor

Halen orada ufak bir üretimim var fakat burası daha geniş olduğu için asıl üretimimi burada yapıyorum. Kompostumu da burada yapıyorum. Yani ürettiğim torbaları da burada hazırlıyorum. O nedenle yapısal olarak benim için daha avantajlı olduğundan dolayı burada üretim devam ediyor" diye konuştu.