O parayı 17 yıldır saklıyor! Atatürk resmindeki o detay...

Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resmindeki detayı tesadüfen fark etti ve 17 yıldır o parayı saklıyor. İşte Atatürk resmine dikkatlice bakıldığında fark edilen o detay.

25.12.2019 10:06 - Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





