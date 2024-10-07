O gıdayı ilaç gibi tüketiyorlar: Japonların 100 yıl yaşama formülü

Japonların sağlıklı ve uzun yaşamları tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle Okinawa Adası'ndaki 100 yaşını geçenlerin sayısı dikkat çekici bir şekilde artıyor. Peki, Japonların uzun yaşam sırları nelerdir? İşte detaylar...

🥔 Tatlı Patates: Doğanın Antioksidan Kaynağı Okinawa Adası'nda popüler bir atıştırmalık olan mor renkli tatlı patates, yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkıyor. Japon diyetisyen Asako Miyashita, bu sebzenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada etkili olduğunu belirtiyor. Üstelik çocukların da severek tükettiği bir lezzet.