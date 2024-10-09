O besini azalt kafan rahat olsun! Kilo vermenize yardımcı oluyor

Vücut gün içinde çeşitli mineral ve vitaminlere ihtiyaç duyabilir fakat aşırı tüketim sağlıklı işleyişe engel olabilir. Dolayısıyla belli oranda tüketildiğinde vücut için sağlıklı olsa da tuzun aşırı tüketiminden uzak durmak önemli. Peki tuz tüketimini azaltmanın faydaları neler? Kilo vermek için tuz tüketimini azaltmak önemli mi? İşte habere dair detaylar...
Kalp sağlığını koruyor
Aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükseltebilir ve kalp hastalıkları riskini artırabilir. Tuz alımını azaltarak kalp sağlığınızı koruyabilir ve hipertansiyon riskini en aza indirebilirsiniz.
Böbrek fonksiyonlarını iyileştirir
Böbrekler vücuttaki tuz dengesini sağlamada kritik bir rol oynar. Tuz alımını azaltmak böbrek yükünü hafifletir ve böbrek sağlığını destekler.