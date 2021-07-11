Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Bartın'ın Amasra ilçesi, bayramda turist akınına uğrayacak. Bölgede yapılan rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konuyla ilgili olarak "5 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri rezervasyonlarla doldu. Bayram süresince yer bulmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.

11.07.2021 14:24 - Son Güncelleme: 11.07.2021 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





