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Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Bartın'ın Amasra ilçesi, bayramda turist akınına uğrayacak. Bölgede yapılan rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konuyla ilgili olarak "5 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri rezervasyonlarla doldu. Bayram süresince yer bulmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.

11.07.2021 14:24 - Son Güncelleme: 11.07.2021 14:24
Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

Bartın'ın tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü 6 bin nüfuslu Amasra ilçesine, Kurban Bayramı tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

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Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

Amasra, Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ve 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Amasra, bayram tatilinde de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak.

Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

"BELEDİYE OLARAK TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Nüfusunun 80 katı turist geliyor! Burası ne Ege ne de Akdeniz! Bayramda dolup taşacak...

Ankara ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın, bu yıl da yoğun ziyaretçi trafiğine sahne olacağını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti: